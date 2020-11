Corría el año 1997 cuando Flor de la V, que en ese momento se llamaba Florencia De la Vega, fue invitada al programa "Mediodía con Mauro", que conducía Mauro Viale en América TV. Si bien fue la primera vez que el país conoció a la actriz, para ella el recuerdo no es grato debido al maltrato que recibió por ser una mujer trans.

Invitada a "PH" el sábado por la noche, Andy Kusnetzoff le preguntó por su militancia por los derechos LGBTIQ y por aquel nefasto debut. "Fue la primera entrevista que me habían hecho en mi vida. Fui porque me dijeron que me iban a pagar y yo pensé ¿dónde firmo?. Había que sobrevivir. Era una travesti en la Argentina, sin ningún tipo de sustento y a lo único que me podía dedicar era a la prostitución".

Las preguntas de Viale eran chicanas, siempre sobre su sexualidad y su cuerpo. Por ello, la artista sintió una gran decepción: "Fui ilusionada, no conocía los medios de comunicación, nunca había ido a una entrevista. Me senté en el estudio y me acuerdo que todo fue muy violento. Fue en vivo, y yo era muy chica, tenía 20 años. Me preguntaron por mis genitales; eso no era una nota, era violencia de género. Con nosotras creían que podían hacer lo que quisieran, humillarnos a ese nivel".

Sobre si volvió a cruzarse con Mauro, reveló: "Me lo crucé en América cuando trabajaba en Polémica en el bar y nunca me habló del tema. Creí que era el momento para que me diga lamento lo que sucedió, por educación. Fue espantoso".