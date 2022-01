A horas de que Florencia de la V tome el mando de " Intrusos" se confirmó, finalmente, cómo estará integrado el panel: Marcela Tauro, Augusto Tartúfoli, Virginia Gallardo, Maite Peñoñori y Lucas Bertero serán los famosos que acompañen a la actriz y conductora. De esta manera, Luis Ventura es quien quedó fuera del envío. Cabe recordar que Maite y Virginia Gallardo serán las únicas del elenco de " Intrusos" que seguirán en este nuevo comienzo del ciclo. Marcela Baños, Karina Iavícoli y Paula Varela abandonan la popular mesa para irse a El Trece con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Flor contó acerca de este nuevo desafío: "Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal", comenzó diciendo en "Por si las moscas", el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Crecí en ese programa, mi vida la atravesó ese programa. Cuando debutaron, yo estaba en mi segunda temporada de Mar del Plata, por ahí pasó mi primer protagónico en calle Corrientes, mi primera tapa de revista, me casé, mis hijos... Entonces, es un programa emblemático para mi vida y del canal", agregó, a corazón abierto. "Es mucha la responsabilidad que siento. Me encanta. Igual, me siento muy acompañada por el programa, por la producción y los compañeros. Me encanta la farándula, la actualidad, estar constantemente informada".

"Yo siento que hoy estoy a punto caramelo, estoy madura, crecida, sé lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, y de qué manera expresarlo para que le llegue al que quiero que le llegue. En otros momentos sé que estaba mucho más perdida", indicó. Y cerró: "La televisión en pandemia pasó a ser médicos, infectólogos y noticieros. Y es un desafío devolverle a la gente la tele con entretenimiento, con humor, con algo que los relaje y los divierta. Un monólogo, una banda, algo divertido que invite a la gente a olvidarse de los problemas, la situación es dramática a nivel económico, climático".