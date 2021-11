Flor Vigna se lanzó cómo cantante hace muy pocos días. Su tema "Uy" está dando que hablar, ya sea por el supuesto plagio que le hizo a Jimena Barón y a Nathy Peluso, por la participación de su novio, Luciano Castro, o para quién está dirigida la canción.

Ante todo esto, la cantante decidió ponerle fin a todas estas dudas y se presentó en "Los Ángeles de la Mañana". Allí, el conductor aprovechó el mano a mano que tenía con su invitada y le preguntó de todo. Una de las primeras preguntas que le hizo fue cómo recibió las críticas en su debut musical.

"Un poco me curtí porque es cierto que el reality tiene un poco eso, que va todo el tiempo a tu vida personal. Pero siendo sincera, por ahí desde el lugar que lo hacemos nosotros, que todo es más entre amigos y es muy puro, cuando lo sacás afuera sabés que va haber pulgares arriba y pulgares abajo", dijo la rubia.

Además, Ángel de Brito le preguntó si su ex novio, Nico Occhiato, la felicitó o le dijo algo al respecto. Frente a esto, la bailarina comentó: "Él estuvo en la primera etapa. Esta canción no la había escuchado y no es para él. Me ha apoyado mucho en la primera parte. Él sabía que yo estaba hace mucho con esto y que por más de que no lo contaba públicamente ya venía laburando a full".

El nuevo tema de Flor Vigna, "Uy".

Y agregó: "No me dijo nada. No, porque ya nos hablamos si nos cruzamos en alguna fiesta o algún evento, pero no tenemos más relación". Asimismo, se mostró muy contenta con su nueva relación. Admitió que Luciano Castro sabe todos sus temas y está presente en todos los momentos importantes que ella se encuentra viviendo.

¡Mirá el video de Flor Vigna hablando de las críticas que recibió por el supuesto plagio en su primer videoclip!