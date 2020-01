Las imágenes que se viralizaron de Flor Vigna y Nico Occhiato en una estación de servicio fueron prueba suficiente para confirmar un reencuentro amoroso. No obstante, fue el ganador del " Súper Bailando" el que desmintió el episodio sin saber de la existencia del video. Días después, tanto él como la ex " Combate" no pudieron negar la situación y se hicieron cargo.

"Occhiato me negó a morir porque no pensó que podía salir el video", comenzó a decir la protagonista de "Una semana nada más" en un móvil para " Los Ángeles de la Mañana". Y agregó convencida: "No hay ningún malo, ni víctima. Hoy verlo a Nico desde un lugar más liviano, sano. Es la primera vez que estoy disfrutando de estar sola".

"Hoy en día con Nico nos vemos desde un lugar mucho más sano, decimos 'che, tenemos buena relación, podemos vernos de vez en cuando y tener la libertad de estar con otras personas’. Yo no sé quién me espera en mi vida. Anteriormente era como que Nico era el amor de mi vida, y ahora digo ‘tengo 25 años y no conozco nada de mi vida’. Además, nada real puede ser amenazado. Y es cierto. Si tiene que ser con Nico será hoy, en cinco años o en diez. Si tiene que ser con otra persona, también será", se sinceró la bailarina.

El día que Nico Occhiato "metió la pata" con Guido Kaczka

Por su parte, Occhiato participó junto a Flor Jazmín Peña en "Bienvenidos a bordo", el programa de Guido Kaczka y ¡sin darse cuenta! reveló que pasó la noche con su ex. Todo sucedió cuando el conductor del ciclo de canal Trece indagó por el polémico video en el que se los ve juntos en un auto. "Me bajé yo, después del video, me bajé yo", relató Nico al decir que estuvo en una estación de servicio. "¿Y qué te compraste?", indagó preguntó Kaczka. "Agua. No había agua en mi casa", respondió Nico.

Astuto, Guido comentó: "¿Ah estaban en tu casa?". "No, bueno, sí", dijo el artista de 27 años. "Uhhh, se metió en una. Se le complicó", expresó el presentador entre risas. "Estábamos en la casa de uno de los de Combate y fuimos a comprar agua y otras cosas", intentó arreglar el ex de Vigna.

¿Qué dijo Mati Napp del reencuentro de Flor Vigna y Nico Occhiato?

Consultado por el video en el que se ve a la ¿expareja? en una estación de servicio, el coreógrafo y ex de Flor Vigna, manifestó en un audio que envió a "Nosotros a la Mañana": "Estoy de vacaciones y recién me entero de todo. No sé nada y no me interesa hablar de un tema del que, por suerte, ya estoy muy afuera. Les deseo lo mejor".

Mientras que Flor, al tanto de las declaraciones de su ex coach, declaró: "Mi mamá me dijo: ‘te van a preguntar por Mati’. Y bueno, fue una historia de amor muy intensa, también, que nos veíamos todos los días. Me enamoré un montón y después vimos que no éramos tal para cual, pero fui muy lindo lo que pasó".

"No hablamos, como que tratamos de no forzar nada porque como todo fue tan fresco y realmente hubo mucho amor y mucho cariño, es como que tenemos que desaparecer un rato de la vida del otro", concluyó.