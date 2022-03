Si bien Flor Vigna y Nico Occhiato terminaron su relación de más de siete años de manera amistosa, la novia de Luciano Castro dejó muy mal parado a su ex al explicar que no pudo cumplir sus sueños personales junto al ex "Combate", algo que si consiguió con el exitoso actor.

Sin embargo, parece que las malas vibras entre la bailarina y el mediático quedaron atrás porque parece que en pocos meses podrían ser los nuevos conductores de "El último pasajero", programa que enfrenta a diferentes colegios para ganar un viaje a Bariloche, y que se emitirá este año en Telefe.

.

El periodista Pablo Montagna dio algunos detalles del contrato de los posibles conductores en La Nación: "De no mediar cambios o inconvenientes, el próximo lunes 21 Vigna estaría firmando su contrato".

Este programa no sería el primer ciclo en el que Vigna y Occhiato trabajarían juntos. Los ex novios fueron conductores del programa "Tenemos Wifi", que se emitió en el canal KZO, y luego en NET, en 2018.