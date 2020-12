Luego de que Flor Vigna y Nico Occhiato se reconciliaran en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, en las últimas horas, la pareja protagonizó fuertes rumores que indican que están en la dulce espera.

Todo comenzó cuando la periodista Juariu visibilizó en sus redes sociales distintos indicios que verificarían los trascendidos y el más fuerte es cuando al conductor le dijeron en un vivo de "Tenemos-Wifi": "Occhiato, contá lo que nos contaste, que vas a ser...".

"Saludos para papá" y "pensé que era algo público", fueron algunas de las otras frases que expresaron los compañeros del presentador televisivo mientras que éste solo se mostraba malhumorado y sorprendido.

.

Tras el escándalo virtual que se generó por la noticia, Flor y Nico salieron a aclarar los trascendidos. En diálogo con la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", Maite Peñoñori, Occhiato manifestó: "No, no, no, para nada. No hice ninguna joda, sacaron todo de contexto".

Mientras que la actriz aseguró: "No estoy embarazada. No sé de dónde lo sacaron, te juro que no". No obstante, la periodista le consultó si la llegada de un hijo estaba en sus planes. Al respecto, Vigna contestó: "No, por ahora estamos súper bien y tranquilos así".