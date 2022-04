El show de María Becerra en GEBA el jueves por la noche reunió a muchos famosos. Nicole Neumann asistió al recital junto a su novio Manu Urcera, y sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra, fruto de su matrimonio anterior con Fabián Cubero. Al igual que ellos, otros que también disfrutaron del recital de "La Nena de Argentina" fueron Flor Vigna y Luciano Castro y por otro lado, el Tucu López, que para sorpresa de muchos, no estaba acompañado por Sabrina Rojas.

.

Rojas y Castro se separaron el año pasado y lograron mantener la armonía familiar con sus hijos y mismo con las nuevas parejas de cada uno. Lejos de haber disputas o tensión, el vínculo de los cuatro es positivo y de hecho se juntan muy seguido, como cuando la ex "Combate" y López, asistieron al cumpleaños de Fausto, el hijo en común del actor y la modelo.

Flor Vigna y Luciano Castro en el show de Maria Becerra.

En esta ocasión, el encuentro se dio en el recital de la ex de Rusherking, y según informaron en "Socios del espectáculo", la situación fue completamente sorpresiva y hasta incómoda. López fue al concierto con Esperanza, la hija menor de Sabrina, ya que ella no puedo concurrir. Lo insólito fue que al aparecer, Luciano no estaba enterado de este arreglo.

En "Socios del espectáculo" aseguraron que el encuentro entre Luciano Castro y el Tucu López en el show de María Becerra fue de sorpresa.

Al final de la velada, con motivo de su ausencia, la conductora de "Emparejados" le agradeció a su novio públicamente el gesto de acompañar a su hija al show de Becerra: "Sos el mejor compañero del mundo. Gracias por llevar, acompañar y mimar a mis hijos cuando yo no puedo".