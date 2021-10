Tras mucha expectativa de los fanáticos, Luciano Castro y Flor Vigna se mostraron juntos por primera vez desde que se conoció la noticia de su explosivo romance y contaron todos los detalles de cómo se conocieron, su primera charla y los divertidos apodos que se tienen en la intimidad.

En una entrevista exclusiva con Maite Peñoñori para "Los Ángeles de la Mañana", ya que fue ella quien dio la primicia del noviazgo, el actor bromeó sobre la forma en que se hizo público: “¿Vos pensás que venimos a chapar a un gimnasio al río porque somos boludos? Me gusta que sepan que no nos descubrieron, que quisimos nosotros”.

En ese sentido, Vigna explicó por qué decidieron blanquear el romance: “Nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro hablar de esto en público. Ya nos venimos conociendo hace un tiempo”.

Luciano Castro y Flor Vigna, a los besos en el gimnasio.

“Para nosotros no es nuevo, pero está todo bien”, expresó el intérprete y contó que la ex "Combate" ya lo fue a ver en su obra de teatro, "Desnudos", la cual comparte con su ex pareja, Sabrina Rojas.

Después, Castro destacó que se la "chamuyó" al preguntarle por la serie de televisión que iban a compartir, la cual Vigna finalmente se bajó por su proyecto musical: “Un poco, pero nada grave. Era mentira que me importaba lo de serie. Le dije eso de que ella no la iba a hacer, pero la usé de excusa. Y me dio el contacto, la llamé y acá estamos. En la mejor etapa”.

Luego, cuando Luciano negó que se dijeran "novios", Flor hizo una tierna reflexión: “Vamos viendo los rótulos. Estamos muy bien los dos. Lo que decimos es que es re lindo sentirte como un adolescente y estar en una, y que pase lo que tenga que pasar. Nos cuidamos hasta lo que más pudimos. Después dijimos: ‘Seamos libres’. Es lindo decir en voz alta lo que te pasa. Por ahora es esto”.

Además, los actores bromearon sobre sus apodos y ella aseguró que le dice Elsa mientras que él la llama como Alberto. De esta forma, el intérprete se sinceró sobre su amor: “Nos cuidamos porque no sabíamos si esto tenía un futuro. Cuando pasaron dos meses ya decidimos blanquearlo”.

Flor Vigna y Luciano Castro se enamoraron en el gimnasio.

La cronista quiso saber si ya habían hecho presentaciones con sus hijos, Mateo, Esperanza y Fausto, a lo que el actor negó rotundamente: “Es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos. O puede ser de a cuatro. Lo decidimos entre todos cuando es el momento”.

“Me costó encararla porque estaba seguro de que no me iba a dar bola. Por una cuestión normal, le puede pasar a cualquier chico con cualquier chica”, agregó Luciano sobre la el comienzo de su amorío.

“Me escribió eso en un mensaje. La diferencia de edad es lo que menos siento. Luciano es la persona más activa del mundo. Parece que tiene 18 años, me lleva a hacer todos los deportes, todas las cosas. Me encanta. ¿Qué te voy a decir?”, manifestó la bailarina muy enamorada.

Ya encarando al gimnasio para hacer ejercicio, la ex participante de "ShowMatch: La Academia" reveló que vivió el flechazo del amor “Haciendo glúteos”.

¡Mirá la primera entrevista de Flor Vigna y Luciano Castro!