Antes de decretarse la cuarentena obligatoria por el coronavirus, Flor Vigna y Dante Spinetta comenzaron una relación que salió a luz gracias a ser captados juntos por sus fanáticos en varias salidas.

Tras algunos meses de conocerse la relación entre la bailarina y el cantante, ella aclaró: “Dante fue un amor... un amor de persona. Pero no (estamos juntos)”. Y al ser consultada sobre si mantiene diálogo, respondió: “Nos hablamos de vez en cuando con buena onda porque todo quedó súper bien”.

.

Sobre el tipo de pareja que formó con el músico contó que "nunca se formalizó. Nunca hubo un nombre".

Con Dante Spinetta comenzó una relación durante el verano.

En " Los Ángeles de la Mañana", la panelista Karina Iavícoli le preguntó: "¿ Sexo virtual con Dante", y ella fue tajante: "No, sexo virtual ni con Dante ni con nadie porque tengo un julepe tremendo. Me parecería una pesadilla si me sale un video porno".

"Mi exposición empezó a los 18 años y también fue cuando empezaba a explorar así que mi deseo siempre se limitó a eso", cerró la bicampeona del "Bailando".