Carismática, multifacética, genuina y luchadora son algunos de los adjetivos que pueden definir a Flor Vigna, la joven que conquista todo lo que se propone y que a fuerza de garra y talento se ganó un lugar privilegiado entre los favoritos del espectáculo y el corazón del público argentino.

Sin embargo, el camino hacia este presente exitoso no fue nada fácil. "Los primeros dos años de mi vida no teníamos casa y dormíamos en el negocio familiar. Mis viejos tenían una especie de kiosco, laburaban hasta en Navidad y Año Nuevo. Hubo mucho esfuerzo de parte de ellos. Eran dos chicos que no tenían nada, pero que igual siempre nos dieron todo", contó sobre su niñez en el barrio de Floresta. A sus padres -asegura- les debe su personalidad luchadora.

La veta artística siempre estuvo presente, ya de pequeña Flor bailaba en el living de su casa al ritmo de Xuxa y montaba coreografías con sus familiares como exclusivos espectadores. Fue su madre quien, tras ver las dotes de la niña, la llevó a los 11 años al centro cultural del barrio a tomar clases de actuación. "Después, a los 17, ingresé a la Fundación de Julio Bocca, pero con una beca", reveló Vigna en una entrevista.

Cuando estaba por finalizar sus estudios llegó una oportunidad que se transformaría en el trampolín hacia lo que siempre soñó. El programa " Combate" buscaba participantes. Y aunque Vigna continuaba con sus clases de baile y actuación, decidió intentarlo. "Yo no creía en los castings. Me acuerdo que me dieron el número 807. Hice la fila, fui, hablé y... ¡quedé! No lo podía creer", recuerda.

Mica Viviconte y Flor Vigna, grandes competidoras en " Combate".

La apuesta le dio el impulso que necesitaba para ganarse un lugar en la pista de baile más importante del país. Tras salir tres veces campeona de " Combate" y acumular miles de fanáticos -además de ganarse una "enemiga", Mica Viciconte-, la rubia fue convocada por Marcelo Tinelli. Una vez allí, el carisma y el talento de Flor no tardaron en brillar, rápidamente se ganó el apoyo del público hasta el punto de hoy ser bicampeona.

Las propuestas para explotar su faceta actoral no tardaron en llegar. En 2018 protagonizó una de las tiras del prime time de El Trece, "Mi hermano es un clon", y en 2019 debutó sobre las tablas en una de las obras más convocantes de la calle Corrientes: "Una semana nada más".

"Si hubiera querido predecir lo que me iba a pasar, claramente no hubiera podido", expresó Flor mientras sostenía su primer trofeo en el " Bailando". Algo de lo que aquellos primeros espectadores -su familia- en el living de Floresta, hace más de diez años, no están tan seguros.

1) ROMANCES

Su participación en el programa del Canal 9 también significó el inicio de su relación amorosa más importante. Allí se enamoró de uno de sus compañeros, Nicolás Occhiato, con quien estuvo 6 años en pareja. Más tarde, tras separarse, competiría y perdería contra él en la final de " ShowMatch 2019". Fue precisamente en ese certamen donde conoció a su segundo -aunque breve- amor: el coreógrafo Mati Napp.

Flor Vigna y Nico Occhiato, un romance que nació en " Combate".

2) LAS REDES

La joven bailarina y actriz domina las redes sociales desde su paso por " Combate", cuando descubrió que estas herramientas la podían ayudar a mantenerse en contacto con sus fanáticos y compartir su trabajo. "Mi favorito sigue siendo Instagram, ahí me entretengo más. Los fanáticos también se mueven mucho en Twitter y tengo que darle bola. Las redes significaron mucho en mi crecimiento", aseguró.

Flor se muestra muy activa en sus redes sociales.

3) FUTURO EN EL CINE

Tras alcanzar dos de sus sueños -el reconocimiento como una de las grandes bailarinas del país y su desembarco como actriz en el teatro y la televisión-, Flor va por más: "Tengo muchas ganas de hacer cine, me encantaría y me parece increíble pasar por esa experiencia, pero será con el guion adecuado".