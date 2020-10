Desde hace un tiempo, Flor Vigna y Nicolás Occhiato volvieron a verse tras su separación. Si bien los tortolitos quisieron ocultar su reconciliación, fueron vistos juntos en varias oportunidades.

Al ser consultada por su relación con el conductor, la bailarina aclaró: “Ahora nos estamos viendo con Nico muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta”.

Luego reveló qué consejo le dio Nicolás para su participación en MasterChef Celebrity: “Él es un gran conductor, la rompe en El Nueve y Tenemos Wifi. Me dio un tip muy cliché, me dijo 'sé vos'".

Además en diálogo con Catalina Dugli en "Agarrate Catalina" por la Once Diez se refirió a su corazón: “En este momento no me interesa atraer a ningún hombre. Es un momento donde estoy a las corridas, pero bien. Tengo clases de inglés, después las entrevistas y Telefe".

"Entendí como que todo ese amor que siempre quiero dar afuera me lo quiero dar a mí, y después a mis amigos y familia que tanto extrañé en todo este tiempo, que ahora encuentro otras formas, por Zoom o alguna placita. Pero no estoy con ganas de conocer a alguien. Tanto que te dicen que uno se tiene que amar a uno mismo, es importante”, continuó.

“Hoy la autosatisfacción que me da una clase, un laburo, no me la da ninguna pareja, en el buen sentido lo digo”, concluyó con total sinceridad.