Flor Vigna sacó su primer tema llamado "Uy". La letra de la canción generó polémica porque no se sabe a quién está referida pero todo apuntaría a su ex, Nico Occhiato. En el video se puede ver la participación de su actual novio, Luciano Castro, quien lleva el rol de protagonista.

Frente a esto, Estefi Berardi, ex compañera de la rubia en "Combate" dijo: "Yo que la conozco, para mí algo hay en determinados momentos. Un poquito puede ser. Ella dijo que no es referida a nadie la letra, porque habla de un muchacho. En un momento hay una escena que ella está con las bananas alrededor, como diciéndole que él era un banana. Yo creo que un poco de dedicación hay… No digo toda la canción".

Frente a los dichos de la panelista de "Mañanisima", la cantante salió a desmentir los rumores. "La letra es más picarona e incluso habla de ‘buena cuñada era tu hermana’ y Nico no tiene hermana. Hay varios momentos de la letra que, para los que conocen nuestra historia, saben que no tiene nada que ver con nosotros", dijo Flor Vigna para "Clarín".

Además aseguró que tiene muy buena relación con su ex pareja: "Lo quiero un montón y estamos bien, estuvimos siete años hermosos. No estamos juntos, pero nos queremos y quiero que él conquiste el mundo".

Flor Vigna y Nico Occhiato cuando eran pareja.

Frente a los días emocionantes que está viviendo la bailarina con su nueva carrera musical, fue acusada de plagio por su tema "Uy!". Los medios dijeron que su canción tenía sonidos similares a los de Jimena Barón y Rosalía.