El romance entre Flor Vigna y Nico Occhiato comenzó en 2014 al conocerse en las grabaciones de " Combate" y finalizó hace más de un año. Sin embargo, en reiteradas oportunidades los artistas confesaron que el amor que se tienen es innato y siempre lo tendrán por más que su relación haya terminado.

El sábado por la noche la actriz de "Una Semana Nada Más" rompió en llanto al hablar del último ganador del " Súper Bailando" y reveló el gran cariño que le conserva. "Yo lo amo a Nico, pero de otra forma. La última borrachera que tuvimos juntos estuvo muy buena, porque en un momento dijimos: ‘¿Qué pasa acá?’, y llegamos a una conclusión muy linda. Yo le dije que lo amaba más allá del hombre, porque no es que nos calentamos, sino que me dan ganas de llamarlo para contarle un problema familiar, por ejemplo", manifestó en "Podemos Hablar".

"Nacimos en un mismo programa y caminamos juntos durante mucho tiempo. Yo soy muy charlatana, pero Nico, que es más corto de palabras, me dijo algo que describe todo perfecto: ‘Entiendo lo que te pasa, porque yo soy Flor’, me explicó y le respondí que sí, que yo era Nico también", recordó entre lágrimas.

"Es como un amor de hermanos, nos hacemos muy bien. Pido perdón si alguna vez tengo otro novio, pero es un amor como infinito que en este momento no se da de otra forma. Fue hermoso ese encuentro que tuvimos hace un tiempo, en donde nos juntamos pero no estuvimos en una cama. Yo le dije: ‘Te amo y siempre te voy a amar'", continuó emocionada.

"Él ha estado en momentos re importantes y es una persona que marcó mi vida mucho, desde un lugar que trasciende los géneros”, agregó. “Un novio nuevo me tiene que amar con todo. Cuando llegue el momento de tener otra pareja, no va a ser con la misma emoción, pero siempre vamos a estar juntos", concluyó.

Los artistas mantuvieron un romance de cinco años.

La primera cita de Flor Vigna tras su ruptura con Nico Occhiato

A su vez la bailarina recordó la primera salida que tuvo con un muchacho tras el fin de su romance con Occhiato.

"Me pasaba como que en ese momento no me daba ganas de salir con alguien. Hasta que en una fiesta del laburo, me gustó un chico", indicó Flor. Y agregó convencida: "Cuando subo me dice '¿escuchás?' y como le dije que no me respondió que era porque el auto tenía un motor japonés'".

"Aparte lo que tenía es que hablaba mucho de él y no me preguntaba '¿vos qué onda?'. Entonces, yo no cachaba una. Todo lo que veía en su casa era de algún país y ya me la había bajado", declaró la actriz sobre la actitud de aquel joven.

Por último, detalló entre risas: "Le dije ‘mañana tengo que laburar retemprano, así que prefiero ir yendo' y ahí es cuando me dice 'pero mañana es domingo'".