A finales de 2020, Flor Vigna y Nico Occhiato se dieron otra oportunidad. Sin embargo, tras un viaje soñado a México, los tortolitos le pusieron punto final a su historia de amor.

Poco después de que trascendiera la inesperada noticia, Ángel de Brito reveló que el motivo de sepación fue la "fama" ya que ella aceptó estar "La Academia" mientras que él rechazó la propuesta porque quiere enfocarse en su carrera como conductor.

Tras muchas repercusiones y preguntas de por qué terminaron si se los veía muy enamorados en las redes sociales, Flor Vigna abrió su corazón y explicó sobre la ruptura: "A veces la involución forma parte de la evolución, como para decir 'bueno, me tengo que dar cuenta. Me tengo que chocar de vuelta'. ¡Pero no fue tan choque! Fue más tener buena comunicación. En esta vuelta nos comunicamos desde otro lado. Yo lo entendí mucho más a él y él mucho más a mí. Fue bueno, la verdad. A mí me gusta todo lo que pasó".

Y continuó en "Hay que Ver": "Es muy difícil ser públicos. Porque nosotros somos grandes para otras cosas, pero somos re pendejos. No sabemos nada de la vida. ¿Cómo es el amor? Todo es muy difícil. A veces tenés ganas de verte un rato, de amarte un rato, y no importa si te equivocás".