Tras haber lanzado su carrera artística como cantante con su tema "¡UY!" y blanqueado su romance con Luciano Castro, Flor Vigna se encuentra en un gran momento tanto profesional como personal.

De visita en el programa de Juana Viale y Mirtha Legrand, la ex participante de "ShowMatch: La Academia" aprovechó para hacer un "balance" del año y se emocionó hasta las lágrimas al recordar sus inicios acompañada por su madre, Viviana Pereyra.

"Mi vieja me llevaba en la bici, esas que atrás tienen para llevar al nene chiquito. Mi vieja me decía 'te llevo al colectivo y te lo tomás'. Yo laburaba de chiquita, en la bici atrás. Me dejaba en el lugar... Era el mismo camino para ir a hacer mi primer show", comenzó frente a los demás invitados, Claudia Fontán, Flavio Mendoza y Marcelo Mazzarello.

Ya emocionada y con la voz tomada por su llanto, la bailarina destacó: "Mi mamá luchó mucho en su vida y me regaló esa forma de pensar, de renacer todo el tiempo y de desafiar lo que te tocó e ir a buscar tu propio destino.

Y cerró al agradecer el acompañamiento de Pereyra en su camino para cumplir sus sueños: "Y ayer fue el primer show y salió tan lindo. Y la gente cantaba la canción y todo, yo me siento en una película. Entonces, hacer el mismo camino que yo hacía para que me paguen en negro 50 pesos...",