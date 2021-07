Luego de su separación definitiva con Nico Occhiato, Flor Vigna confirmó que volvió a apostar por el amor. En medio de especulaciones sobre una relación amorosa con Coscu, la bailarina deslizó que está comenzando un vínculo con alguien más.

La participante de "ShowMatch: La Academia" quiso desmentir su romance con el streamer cuyo nombre real es Martín Pérez Disalvo, pero se le escapó que está enamorada de otra persona.

"Me gusta uno y me gusta ese solo", reconoció Vigna en un móvil con "La Previa de La Academia". Pero descartó que se trate de una figura conocida en los medios.

Si bien no quiso contar demasiados detalles acerca de su flamante relación, la también actriz aseguró: "A mí me gusta flashear con una sola persona... irme a soñar con una sola persona. Y después si es un pelotu... bueno. Capaz te haces toda la fantasía y después, al final... no funciona".

"A mí me pasa que me han descubierto todos los amores que tuve y después una se siente medio mal. Capaz la gente en la calle te pregunta buena onda '¿cómo vas con tal...?' Y una todavía está con su corazoncito entendiendo la situación y te sentís medio fracasada en el amor. Sale una relación a la luz y después tal vez no funciona", explicó acerca de por qué aún no quiere hablar demasiado de su nuevo amor.

Y cerró: "Está todo súper verde, no nos podemos ver tanto. Pero me gusta él. ¿Qué le voy a hacer?".