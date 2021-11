Si bien Flor Vigna y Nico Occhiato aseguraron que terminaron su relación de más de siete años en buenos términos, la cantante que acaba de lanzar su primer single, "¡UY!," sorprendió al comparar a su ex con Luciano Castro, su actual novio.

Para promocionar su incipiente carrera musical, la ex campeona de "Combate" visitó "Cortá por Lozano" y habló de lo bien que se sintió al tener a su pareja en su video debut: “Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes".

"La personalidad que tiene Lu me da mucha seguridad. Él es muy expresivo y suele decir mucho lo que siente. Y pasamos mucho tiempo juntos, pero encontramos la forma de sumarnos. Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer”, expresó muy enamorada en el ciclo de Verónica Lozano.

Sin embargo, la mediática no se quedó satisfecha con los halagos para su novio y decidió compararlo con Nico Occhiato: "Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a Lu ya lo conocí desde otra parada".