El mundo de la farándula argentina se frenó por un segundo en la mañana del miércoles cuando la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", Maite Peñoñori, reveló el explosivo romance de Flor Vigna y Luciano Castro, quienes se mostraron sin filtro a los besos en el gimnasio.

"Están enganchados, van para todos lados juntos. Se muestran ya. Van al mismo gimnasio cerca del río. Ella entrena con Juli Puente. Estuvieron a los besos frente a otras personas en medio del gimnasio", contó la angelita frente a la sorpresa de sus compañeros.

Sin embargo, no estaba la confirmación de ninguno de los dos actores... ¡hasta ahora! Ariel Wollman de "Nosotros a la Mañana" le envió un mensaje a la ex participante de "ShowMatch: La Academia", quien no dudó en confirmar.

"Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien", expresó Flor Vigna sobre su romance con Luciano Castro.