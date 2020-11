Vicky Xipolitakis es una de las grandes revelaciones en " MasterChef Celebrity". La mediática sorprendió a miles de televidentes frente a los complejos desafíos que enfrenta en el certamen de cocina más popular de la pantalla chica y demostró que el área de la cocina es uno de sus fuertes.

Sin embargo, debido a su excéntrico personaje en los medios, muchos usuarios de las redes la subestimaron y hasta la criticaron en el mundo virtual. Frente a eso, Flor Vigna defendió a la participante del reality de cocina y advirtió: "Está buenísimo que una vedette como Vicky Xipolitakis le cierre el traste a muchos y venga a derrotar prejuicios".



"Es imposible que no cocine, todos los participantes vienen a brillar y competir, nadie dejaría que eso suceda, que le hagan un plato a ella. Es una fantasía tontuela que habla de una mentalidad vieja de la sociedad", lanzó en el ciclo radial "Por si las moscas".

"Está haciendo una metamorfosis de su personaje a su persona real y se la ve más sensible, y ella se corre de su personaje, quiere mostrar otro lado y está bueno porque se reinventa después de muchos años de carrera", comentó la artista sobre la Griega.

En la misma línea, Vigna reveló que le gustaría dejar de ser la conductora digital para convertirse en participante en la segunda temporada. "Ya tengo contacto con el reality y me voy a hacer un cursito de cocina por las dudas. Es un programa con muchísimos puntos de rating, me encanta la idea de cocinar y es difícil pensar en hacer algo en lo que no sos bueno", finalizó.