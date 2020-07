@Belucandiaok

Andy Kusnetzoff reveló este martes en su programa radial "Perros de la calle" que tiene coronavirus. "A la misión solidaria que hicimos el sábado llegué baqueteado, ya tenía tos. Eso fue el sábado a la noche. El domingo también seguí con bastante tos, nunca tuve fiebre. Por precaución el lunes me fui a hacer ver, fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado, me dieron el resultado hace un rato y di positivo de Covid", contó el conductor.

Rápidamente, los oyentes se alarmaron por la salud de sus últimos invitados en "Podemos Hablar": Flor Vigna, Romina Malaspina, Christophe Crywonis y Benito Fernández.

Ante la preocupación que despertó la noticia, DiarioShow.com se comunicó con la bailarina para saber cómo se encuentra su salud y si estaba al tanto de la situación. "La producción se comunicó conmigo, fueron súper atentos y me explicaron cuándo le pasó a Andy. Suponemos que al momento de la grabación aún no había contraído Covid-19", expresó.

Súper tranquila, continuó: "De todas formas, se tomaron todas las medidas de prevención en la previa, durante el programa y el después. Hubo distanciamiento, barbijos y alcohol en gel a nuestra disposición. Ahora hay que esperar, pero quiero creer que no pasará nada".

Por último, la actriz resaltó que no presenta síntomas de la enfermedad y respeta la cuarentena en su hogar. "Me haré el test por las dudas", detalló.