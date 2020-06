Tras el éxito de "Atrapados en el Museo" durante la temporada teatral de verano en Córdoba la relación entre las protagonistas no quedó muy bien. En un peculiar cruce, Julieta Prandi comenzó una enemistad con Flor Torrente y demás compañeras del elenco.

Durante el fin de semana salió a la luz el conflicto que mantuvo un miembro del staff con el resto del elenco, pero no se difundió el nombre de la persona en cuestión. Sin embargo, horas más tardes trascendió que el problema fue desatado por la modelo.

Una de las versiones que circuló fue el enojo de Prandi por la creación de un grupo de WhatsApp paralelo de actores de la obra protagonizada por Pedro Alfonso y Fredy Villarreal, en el que ella no estaba incluida.

Sobre las versiones sobre el supuesto cruce con la ex de Claudio Contardi, Torrente lo desestimó. "Esas son conjeturas de ustedes", dijo en "Hay que Ver".

Después de que Mica Viciconte habló en "PH" sobre un malestar con un colega durante la obra en Villa Carlos Paz, la joven aclaró: "Somos humanos, somos adultos, no tenemos 14 años, y no nos separamos en grupos. Hay personas que se llevan mejor con unas que con otras. Yo tenía un chat con Rodrigo (Noya) y con Mica, pero no tiene que ver con que no nos querramos".

Todo el elenco de la obra.

Pero cuando fue consultada con quién del elenco le gustaría volver a trabajar, la hija de Araceli González confesó: "Trabajaría con todas, solo que... debería charlar con Julieta Prandi. Se corrió mucha información para saber qué pasó porque yo nunca entendí".