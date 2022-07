Florencia Peña finalizó hace meses su ciclo en Telefe, donde condujo un exitoso programa. Tras cerrar dicha etapa, comenzó con "La Pu*a Ama", el polémico y cuestionado show en América. Sin embargo, volvió por algunos minutos al canal de las pelotas por un esperado reportaje.

Lo cierto es que Georgina Barbarossa tomó su lugar en la programación con "A La Barbarossa" pero no dudó en recibirla de visita a la actriz de "Casados con Hijos". De todos modos, su ingreso al estudio, el mismo donde ella trabajaba, no pasó desapercibido ya que pasó una factura a su ex señal.

.

"¡Cambien la puerta! Escuchame una cosa... Pará, vengo y veo que es la puerta que teníamos nosotros, cámbienle la puerta... Esto es una porquería", comentó entre risas en primer lugar. Además, la conductora sumó mientras comparaba los dos programas: "Es mucho más cómodo este sillón que el que me tocó a mí".

Florencia Peña volvió a Telefe por unos minutos.

Fiel a su estilo, Florencia Peña no dejó la oportunidad de enviar distintos mensajes a la producción del canal. "Todo horrible lo que me pasaba a mí, está todo mucho mejor. Si te vas de vacaciones, yo te hago la gamba. Vengo yo", expresó antes de aclarar que no cree que la dejarían en América.