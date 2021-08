Esta semana circuló una lista de todas las personas que ingresaron a la Quinta de Olivos en el último tiempo y entre ellas figuró Flor Peña, quien fue recibida por Alberto Fernández para hablar sobre la situación de los actores en la cuarentena por coronavirus.

Tras confirmarse su visita, la conductora comenzó a recibir un sin fin de críticas y cuestionamientos acerca de los motivos de su presencia en la residencia presidencial.

.

En ese sentido, la artista no dudó en defenderse y remarcar que los hombres que figuraban en aquella lista no habían recibido este tipo de cuestionamientos. Sensibilizada por la situación y el hostigamiento que recibió en redes sociales, tanto de usuarios como de figuras de la política, Flor manifestó entre lágrimas: "Es difícil ser mujer".

"Hoy fue un día especial, pero fue bueno que haya pasado. Siempre pienso que cuando a las mujeres nos pasan algunas cosas, sirve para que se genere un debate que se tiene que generar que es dejar de destratarnos, empezar a entender que hay cosas que ya no pueden suceder", reflexionó la actriz en la noche del lunes en "Los Mammones".

Y siguió: "Hay cosas que ya no pueden suceder. Es difícil ser mujer, es difícil ser una mujer valiente. Yo amo las mujeres que se la juegan no importa lo que piensen, siempre voy a estar del lado de las no tibias".

Al mismo tiempo remarcó que ponen a "las mujeres en el banquillo de los acusados desde la sexualidad como si eso fuera una condena que tenemos que llevar solamente por ser mujeres". Y detalló: "Salieron a decir que yo entré de rodillas, y que largaba espuma por la boca, o si era otra cosa. Fue muy fuerte, pero despertó un debate interesante".