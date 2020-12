Con los roles invertidos, Marcelo Polino entrevistó a Flor Peña en su ciclo matutino de Telefe y sorprendió con las fuertes revelaciones que hizo la conductora antes las preguntas del periodista.

"¿Cuál fue el canje más triste que hiciste?", indagó el embajador de "MasterChef Celebrity" sin esperar la sincera respuesta que le daría la actriz a su consulta. Peña sacó a la luz una desopilante anécdota sobre la vez que quiso hacer una promoción en televisión y todo salió fatal.

.

"¡Hice tantos canjes tristes, marginales! Yo creo que fue el de una toallita higiénica que había que mostrar que absorbía. Yo estaba en vivo, en el programa de Marley, y me iban a regalar un montón de cajas de toallitas. Entonces, agarro la toallita, hago esto (gesto de dar vuelta un vaso con agua) y digo 'porque la toallita de tal...' y se empieza a volcar todo el líquido ¡y la toallita no absorbía! A mí me habían dicho que si yo tiraba el líquido, la toallita iba a absorber. A Marley, en vez de ayudarme, le agarró un ataque de risa y hacían plano a la toallita que se le caía todo el líquido. Nos levantaron el PNT (publicidad no tradicional) y casi me como un juicio", relató la conductora de "Flor de equipo" sobre su canje fallido.