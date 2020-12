En el mundo de la farándula argentina, Florencia Peña es reconocida por su infaltable humor, pero además por ser una de las actrices más abiertas en su sexualidad ya que mantiene una relación de poliamor con su pareja, Ramiro Ponce de León.

A través de las redes sociales, la artista suele desplegar toda su sensualidad con sus poses y sus fotos de alto voltaje que cautivan a miles de seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, recordó una insólita anécdota en Ibiza cuando se arrepintió de practicar el poliamor.

Si bien en ese tipo de relaciones está permitido tener encuentros con otras personas además de tu pareja, Flor contó cómo intentó escabullirse junto a un grupo de amigos en la noche de la isla española para evitar estar con unos hombres que al verlos con mejor luz notó que tenían "unos rostros bravos".

Flor Peña se muestra muy sensual en sus redes.

"Con Ramiro tenemos una relación de poliamor. Nosotros estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos relaciones y nos vemos con otras personas", confesaba la actriz en 2018 en "Intrusos" y desde entonces se volvió una precursora y referente de ese tipo de relaciones.

.

Pero en la mañana de este miércoles, cuando su amigo Marcelo Polino le preguntó al aire de "Flor de Equipo" cuál fue la vez que estuvo "más cerca de arrepentirse de practicar el poliamor" y por qué, la conductora se ruborizó.

"No voy a dar muchos detalles… Fue en Ibiza", empezó luego de soltar una risa nerviosa e imitar el baile en aquella fiesta. "¡No son cosas para contar a esta hora! ¡¿Cómo la camuflo?! Bailamos, saludamos… Y vieron que la noche hay como una cosa de no ver... que se desdibujan los rostros. Entonces, yo bailaba con un grupito con el que íbamos y veníamos", continuó.

Y detalló: "En un momento, cuando salimos para la luz en el grupo fuerte, del que no voy a dar nombres. Les dio la luz y yo me frené. Pateé al que tenía al lado y le dije que se metiera adentro porque yo no iba a ir a ningún lado con ellos. Eran dos rostros bravos, no quería saber de nada. Di media vuelta y dije que quería bailar un rato más, me metí en la pista y me escabullí en la noche".

Para cerrar su experiencia y generar aún más intriga, la actriz reconoció a Polino que una de las personas que la acompañaba esa noche "era famosa", y aseguró que "no era la única que se iba a ensartar", pero no dio pista sobre quién se trató.