En la última semana, Florencia Peña fue la protagonista de la impactante tapa de la revista Gente para concientizar sobre los femicidios. Bajo el título "Ni una más", la actriz posó con su rostro escrito con los nombres de todas las víctimas de violencia de género de 2021.

La imagen tuvo fuerte reacciones tanto positivas como negativas y la actriz recibió varias críticas por participar de la campaña. "Realizamos esta producción de alto impacto visual y comprometida. Nos animamos a ser vehículo de comunicación en la causa #NiUnaMás, que busca visibilizar y generar conciencia sobre la violencia de género y su expresión más cruda: los femicidios", contó y aclaró que los nombres son de todas las víctimas de femicidos de lo que va de 2021.

.

La imagen tuvo gran repercusión pero también, duros comentarios de detractores que cuestionaron la movida ya que en el interior de la revista también aparecen fotos de Peña en una puesta en escena artística para visibilizar los asesinatos de mujeres.

"Qué tarde se acordó esa revista de hacer visibilizar este tema! Frívolos y amarillistas, cada día peor", "Payasada mediática" y "Con esto no hacemos nada", fueron algunos de los comentarios negativos que recibió de los usuarios. Pero al querer explicar los motivos de la producción, la conductora no pudo evitar quebrarse en llanto.

En comunicación con Elisabeth Vernaci por "La Negra Pop", Florencia contó: "Feministas grosas a las que yo sigo en las redes me trataron de una manera espantosa por mensaje privado. Yo tengo un absoluto respeto por ese movimiento y el punto no es si está bien o mal. El debate es si alguien de mis características puede levantar o no esta bandera".

Florencia Peña hizo una performance artística para concientizar sobre los femicidios (Gentileza Revista Gente).

"Una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea estereotipada de cómo debe ser una mujer feminista y no es lo que yo soy. Recibí muchos mensajes de mi cuerpo hegemónico. Sentí que el problema es conmigo, que yo no represento eso, que yo me tengo que correr de ahí", expresó movilizada por la situación.

Y manifestó: "Chicas, estamos en la misma lucha, estamos hablando de la deconstrucción de todas nosotras. Hay quienes a esto también lo critican, pero está bueno contarles básicamente que cada uno desde su lugar hace lo que quiere y lo que puede".

Impactantes imágenes bajo la consigna "Ni una más" (Gentileza Revista Gente).

"Jamás me van a escuchar decir que soy la reina número de uno del feminista, soy absolutamente respetuosa de todas las luchas y de este movimiento heterogéneo que nos tiene a todas tratando de hacer lo que podemos, para que este país entienda que si no cambiamos las leyes las mujeres vamos a seguir muriendo", dijo con la garanta quebrada.

Y aseguró que hizo la tapa con sus herramientas como actriz "y desde el corazón para tratar de ver si a alguien le sirve". "No me imaginé nunca los baldes de mierd... que iba a recibir, de gente que ni si quiera me conoce. No pensé que iba a venir tanto trompazo. Qué hice de malo para que me manden hacer una autocrítica. Que porque yo no lo viví no puedo hacerlo? Chicas no es por ahí", analizó.

Flor Peña se puso en la piel de una víctima de violencia (Gentileza Revista Gente).

Para cerrar, soltó contundente: "A esta altura de mi carrera no necesito hacer una tapa de Gente para colgarme. Esta es tapa es la que más me representa como mujer".