Susana Giménez brindó duras declaraciones sobre Argentina que repercutieron por todos los medios y generaron controversia: "Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas".

Aunque muchas personas apoyaron a la reconocida conductora, hubo quienes la lapidaron y se pusieron en la vereda opuesta ideológicamente y Flor Peña fue una de ellas. Si bien dejó en claro que no coincide con la diva de los teléfonos, también mencionó que es su amiga y desdramatizó la situación.

Al respecto, en diálogo con revista Paparazzi, expresó: "Yo a Susana la amo, ella es espectacular. Es la única mujer que puede decir las cosas que dice y salir inocua".

.

"Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho. Sé lo que piensa... ¡Y las cosas que ha dicho que no puedo ni repetir!", argumentó la actriz.

"Yo la escucho y le dejo pasar todo porque es una amiga para divertirse y porque además entiendo que lo que ella dice, no es que no lo piense... Es que ella es así: ella dice, no piensa. La repercusión tampoco le importa y la gente la quiere como es, creo que hay algo ahí también. Yo me cag... de risa", sostuvo Peña. Y cerró: "Tengo muchos amigos que no piensan como yo y vivimos la vida y la pasamos bien".