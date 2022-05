El uso de la tecnología en determinadas oportunidades, si no estamos atentos, nos puede generar problemas y el deseo de "tragame, tierra". Algo relacionado con esta circunstancia le ha sucedido a la inefable Florencia Peña y narró una anécdota con sus particulares impronta y sentido del humor, durante el desarrollo de su nuevo programa televisivo.

"Les quiero contar que me pasó algo tremendo", dijo Florencia Peña a todos los televidentes de "LPA", el ciclo que conduce todas las noches por la pantalla de América, y también a quienes estaban detrás de cámara escuchando su clásico monólogo. Y allí, entre risas, contó que cometió un error al enviarle una foto hot de un hombre a la pediatra de Felipe, su hijo menor, fruto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

.

De inmediato, expuso que se equivocó porque no ve bien y que en el momento de mandar la foto le estaban haciendo las manos y, también, estaba hablando con los productores de su programa sobre la rutina del ciclo. "Esto me pasa porque yo no veo bien, chicos. No veo y tengo chats muy pel... en el teléfono que debo empezar a eliminar", aseguró Florencia Peña.

A su vez, detalló que forma parte de un grupo de WhatsApp que se llama "Divorciadas con hijes", en el que está junto con un grupo de amigas. "Nos mandamos un montón de cositas", se sinceró entre risas. Destacó, luego: "Le digo a María Ester o María del Carmen, porque no sé cómo se llama, 'doctora, si todavía no vio el c..., bueno... disfrútelo'".

La citada "metida de pata" de la actriz y conductora se suma a la ola de críticas que viene recibiendo su nuevo programa y el bajo nivel de audiencia que, hasta el momento, registra en materia de rating. Seguramente, se trata de una racha que la mediática figura tratará de superar en tiempo cercano.