Flor Jazmín Peña, ex bailarina de Nicolás Occhiato, decidió compartir en sus redes un fuerte video que grabó en la vía pública. Se trata de un hombre que se masturbó cuando ella caminaba por la calle.

La joven filmó la situación, donde se ve al acosador subiéndose los pantalones y luego, irse con su bicicleta mientras la gritaba "estúpida", y expresó furiosa: “Si te gusta mostrar la pi... en la calle, ¡mostrásela a todos! ¡Dale! ¡Seguí tocándote, enfermo!”.

Sobre las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, escribió: “Qué loco, ¿no? Cuando estás sola por la calle les encanta mostrar la pi..., pero cuando les ofrecés más audiencia arrugan. Se ve que disfrutan verte sola, nerviosa, en estado de alerta, el mismo estado en el que entran ellos cuando les alzás la voz y le ponés la camarita encima. ¿Cuándo van a aprender que ya no nos callamos más?”.

Tras la preocupación que generó en sus fanáticos, Flor Jazmín contó que se encontraba bien y, también, realizó una profunda reflexión: "Estoy bien, me pude desahogar. Es muy distinto a cuando te pasa algo en la calle y te lo guardás. Si no podés responder en el momento, vas a tu casa y gritás, mordés una almohada. Hacés algo. Pero no te quedes con esa bronca porque tarde o temprano te enferma”.

Además, contó una terrible experiencia que vivió de chica cuando viajaba en transporte público: “Un hombre se masturbó con todo el pene afuera, en mi cara. No había tanta conciencia de feminismo, así que la gente no solo me miraba a mí como la culpable sino que, además, yo durante mucho tiempo me preguntaba qué hice para provocarlo. Así que cuando es así, ustedes no hicieron nada para provocarlo. Si pueden responder y filmarlo, bárbaro, porque van a ver como su corporalidad se transforma en un micropene que se quiere meter abajo de una baldosa”.

“Me descargué, bajé toda la adrenalina que mi cuerpo segregó y ya está y sigo. Es una realidad, que está pasando mucho menos. Primero están ustedes, no el gil que no entiende nada de la vida y tuviste la mala suerte de cruzarte”, concluyó la actriz tras el episodio de acoso sexual que le tocó vivir.