Después que se rumoreara que Silvina Luna había "icardeado" a Floppy Tesouro con su ex marido, Rodrigo Fernández Prieto, las mediáticas se enfrentaron y protagonizaron un escandaloso momento en un restaurante de Puerto Madero.

La mamá de Moorea se separó del empresario a finales de 2020. Casi inmediatamente comenzaron a circular imágenes de la ex "Gran Hermano" con Prieto de vacaciones en Panamá.

.

En ese sentido, Ángel de Brito contó algunos detalles de cómo se originó la polémica entre las ex amigas: “Esto tuvo lugar en Puerto Madero, en un parador nuevo que estaban compartiendo en un evento. Las dos famosas en cuestión tenían un temita pendiente y decidieron hablarlo".

"Fueron a la calle, subieron de tono y terminaron a los gritos en la vía pública. Alguien lo filmó porque pasaba todo el mundo por ahí”, narró el conductor de " Los Ángeles de la Mañana".

Silvina y Floppy, a los gritos en Puerto Madero.

Sin embargo, después de decirse de todo, las modelos hicieron como si no hubiera pasado nada: “Después del griterío volvieron al evento y se sentaron en la misma mesa. No hubo contacto físico. Floppy es la que está enojada. Dijo que Silvina no se puso en su lugar como mujer y eso le molestó mucho”.

¡Mirá el tenso episodio que protagonizaron Silvina Luna y Floppy Tesouro!