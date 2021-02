Cuando Floppy Tesouro finalizó su romance con Rodrigo Fernández Prieto, trascendió que el empresario había tenido un affaire con su amiga Silvina Luna. Tras los rumores, Ángel de Brito le consultó a la modelo sobre la noticia y le fue contundente.

"¿Era muy infiel?", indagó el conductor de "Los Ángeles de la Mañana". Al respecto, la figura contestó: "Cero infiel, eso lo quiero aclarar porque se dijeron muchas cosas. De ahora en adelante que haga lo que quiera".

"Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri... Yo sabía de sus relaciones anteriores y el de las mías, los noviazgos que fueron públicos. Pero yo no me senté con él a hacer una lista, me parece patético", declaró la mamá de Moorea sobre el vínculo de su ex con Luna, quienes ahora se encuentran de vacaciones en Panamá con su grupo de amigos.

"¿Pero te molestaría si ellos salen?", preguntó sin filtro Andrea Taboada. Segura, Tesouro respondió: "Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana, yo no formo parte en la vida de Rodri, sí como padres, y si él decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz".

"Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella", cerró contundente la artista.