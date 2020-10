En la gala del lunes, Floppy Tesouro decidió homenajear a Cris Morena en el nuevo ritmo del " Cantando 2020", pero no logró cautivar al jurado. Además, fue muy criticada en las redes sociales.

La actriz fue víctima de memes y cuestionamientos que se viralizaron a través de Twitter en medio de su performance en la pista más famosa del país. A los fanáticos de las recordadas ficciones de la productora no les gustó para nada su tributo y se lo hicieron saber.

En su actuación, Floppy junto a su pareja Pablo Turturiello cantaron un compilado de canciones de "Jugate Conmigo", "Chiquititas" y "Rebelde Way" mientras en la pantalla se transmitían imágenes de las novelas y hasta una foto de Romina Yan.

Floppy Tesouro homenajeó a Cris Morena en el " Cantando 2020".

"Trabajé con Cris. Fue lo primero que hice en televisión. Hice 'Rebelde Way', 'Alma Pirata', 'Floricienta'. Juro que está chequeado", explicó la flamante cantante. Además detalló que dedicó su presentación a su papá quien la acompañó a todos los casting durante su juventud.

Sin embargo en las redes aparecieron comentarios como "¿ustedes vieron el homenaje q le hizo Floppy Tesouro a Cris Morena? literalmente para arrancarse los ojos". Y hubo quienes hasta cuestionaron su participación en las historias de la productora.

"Floppy Tesouro: 'Hago homenaje a Cris Morena porque empecé en Rebelde Way y floricienta' #Cantando2020", rezaba otro comentario junto a un meme de Pampita.

Por su parte, el jurado también se mostró disgustado con la actuación de Floppy quien solo consiguió 18 puntos. "Ustedes la pasaron bien, pero hay cosas que no sobreviven al tiempo. En otro contexto, en otro programa, para otra edad, puede ser, pero a mí no me pasó nada. Igual, me alegra que a ustedes les recuerde cosas valiosas", apuntó Nacha Guevara.

Mientras que Karina La Princesita disparó: "No me emocionó, pero estuvo correcto. Estuvo bien disfrazado, con muchas pantallas y bailarines". Oscar Mediavilla coincidió: "Todo estuvo bien porque hubo una buena puesta y muchos bailarines. De todos modos, entiendo lo que dice Nacha. Es un repertorio más infantil y de una época lejana, pero que conmovió a muchos que ahora son grandes. No es lo que yo hubiera elegido".

Finalmente, Moria Casán dijo: "Creo que la emoción que te produjo hablar de tu padre, Floppy, te quitó emoción al momento de interpretar. Me gustó hasta ahí, tampoco me dio emoción".