Finalmente se confirmó que Carmen Barbieri se encuentra internada en la clínica Zabala con una neumonía bilateral provocada por el Covid-19 y también trascendió que si bien no está intubada, cuando lo requiere cuenta con asistencia respiratoria, y esta triste novedad ocasionó un verdadero revuelo en el elenco de las obras teatrales que produce Flavio Mendoza en el teatro Broadway y en Carlos Paz. Consultado por el tema, el productor en charla con " Intrusos" minimizó la situación y dijo que la capocómica "es hipocondríaca" y que "por cualquier cosita se piensa que tiene todo".

Tal vez perturbado porque el miércoles a la noche hubo una amenaza de bomba en el teatro de Carlos Paz y se detuvo un ensayo, también tuvo tiempo para dedicarle unas palabras a su compañero Juan Pablo Geretto: "Estábamos ensayando con Facundo Mazzei porque él se esguinzó y fisuró. Esto, más lo de Carmen, más arreglar lo de Buenos Aires, logró que explotara".

Cuando el notero de América le preguntó sobre el estado de salud de Carmen Barbieri, Flavio fue contundente. "Está bien, pero ella es hipocondríaca, cualquier cosita se piensa que tiene todo -repitió-. A todos nos pasa", dijo, y aludió que él se hace "un testeo cada tres días. Hay gente que todo el tiempo tira una pálida, me refiero a los medios donde hay casos en los programas de televisión, y a muchos contagiados los han reemplazado. No levantaron ningún ciclo. Así que dejen de romper las pelotas", se quejó el productor, en referencia al supuesto contagio de Covid-19 de Geretto.

Por su parte, Fede Bal se mostró preocupado por la salud de su madre e hizo referencia a las reiteradas fiestas clandestinas que armó durante la pandemia. "Y ahora van a empezar a decirme: 'Vos, que hiciste fiestas, que no te cuidás'", comenzó diciendo a través de su cuenta de Twitter y contó que ahora "terminó contagiándose mi vieja, que no para de cuidarse, laburar, y hacer todo bien. Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente. Cuídense, realmente es muy triste no poder estar a su lado".