El coreógrafo, productor y bailarín Flavio Mendoza habló de la cuarentena y de su hijo, Dionisio: "Él va de un lado para otro, tengo patio y jardín, pero llega un momento en que no sabe a qué más jugar. Obvio que no se da cuenta de lo que estamos atravesando, pero él es mi motor los días que me decaigo. Sé que tengo que estar bien porque él me necesita, pero es difícil".

.

"El país está parado, y en mi caso, tengo serios problemas para mantener mis escuelas, el circo que está en Rosario y con el que teníamos previsto debutar a fines de marzo; tampoco puedo subir a un escenario. Generé deudas en dólares que les pedí a mis amigos, pero los bailarines no tienen para comer, hay personas que la pasan muy mal. Es más, puse en venta un departamento, porque ya no tengo resto", reconoció ante la delicada situación financiera producto de la pandemia.

Dionisio juega en cuarentena.

Además, consideró que "la ayuda del Gobierno no llega y sacar un préstamo bancario es imposible". En el programa de Mirtha Legrand, ahora conducido por Juana Viale.

"Hace pocos días fui al mercado y había mucha gente sin distancia social, entonces, me pregunto, ¿cuándo van a reactivar todo? Extraño trabajar, subir a un escenario; en mi casa me siento atado", disparó.

Y propuso: "Con protocolos deberíamos comenzar. Es más, la gente se está cansando, noto agresividad; no hay que tener miedo, sino respeto". En otro momento contó: "No entro a las carnicerías, no consumo carne, tampoco quiero que coma mi hijo, pero el pediatra no me deja".