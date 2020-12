Después de la muerte de Diego Maradona, muchas figuras del mundo de la farándula argentina revelaron sus emocionantes experiencias con el ídolo del fútbol y Flavio Mendoza no fue la excepción ya que contó cómo el astro lo apoyó en sus comienzos.

"A mí me pasó algo re loco con Diego, nunca lo conté a esto. Yo estaba en el Bailando, el primer Bailando que hice. Salgo yo, quedo eliminado del Bailando, en un momento me suena el teléfono, mujer de Diego, y me dice Flavio, Diego quiere hablar con vos, y yo le digo ah, sí, y le corté. Me vuelve a llamar, era Diego, y me dice no me cortes boludo", comenzó junto a Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand.

Flavio Mendoza contó una anécdota inédita de Diego Maradona

"Me quedé helado, porque yo de verdad nunca tuve una relación con Diego. Me he cruzado en cosas que iba a espectáculos pero cuando todo el mundo se iba a sacar fotos yo me iba por otro lado porque me daba vergüenza. Y él me dice no, pero cómo te vas a ir del Bailando, que están locos, que vos me hacías divertir muchísimo", manifestó en El Trece.

.

"Bueno, tal es así que después yo hago Stravaganza, él se entera que yo viajo a Dubai, él estaba con el equipo de él, y me dice no, si venís a Dubai no te voy a permitir que no vengas a verme. Fui a ver un partido donde estaba él con la mujer, todo, que fue increíble su actitud para conmigo", destacó Flavio.

Flavio Mendoza recordó a Diego Maradona

"Cuando yo debuto, que vengo de ese furor que fue Stravaganza en Carlos Paz, vengo a Buenos Aires, pero aparte me llamaba Diego. Entonces me dice ¿cuándo debutás nene?, voy a ir ahí. Que fue una revolución cuando entró él al teatro, imaginate", indicó.

A vez, Mendoza recordó: "Yo se lo agradecí eternamente porque tal es así que después debuto con el circo, él manda a las hijas a la función. Nunca lo conté porque...Y ahora que no está digo qué loco ¿no? Porque fue un hombre que para mí de golpe yo tenía un concepto de él diferente y cuando me llama me cambió lo que yo pensaba de él, y tuvo una actitud muy linda para conmigo".

"Era mi comienzo también, recién yo estaba siendo mediáticamente conocido, y que haya ido a Stravaganza, si bien ya había hecho un éxito, lo reforzó, y eso se lo voy a agradecer eternamente", concluyó Flavio.

¡Mirá el relato de Flavio Mendoza sobre Maradona!