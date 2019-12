Está convencido de que su enemigo compró a su hijo. Y no dudó en repetirlo ayer en televisión. Con los tapones de punta y sin ningún tipo de filtro utilizó su ironía al momento de explicar por qué se bajó de la temporada de verano con Flavio Mendoza tiempo atrás y lanzó una despectiva frase con la que cuestionó el método de subrogación de vientre por el cual el bailarín se convirtió en padre de Dionisio, su único hijo hasta el momento.

"No me bajé de la temporada de Flavio. Pregúntenle a él, tal vez se enojó. Yo no me enojo. Me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque él abría un circo, abría un baile, abría un no sé qué, compró un nene, armó otra cosa, y qué se yo... ¿Y de qué hablamos?", lanzó el humorista en una entrevista brindada a " Los Ángeles de la Mañana".

El coreógrafo alquiló un vientre para tener a Dionisio.

Rápidamente, el equipo del programa de chimentos y espectáculos se indignó ante lo dicho por Gasalla. Graciela Alfano le repreguntó acerca de su frase sobre "comprar" a un chico, y el conductor Ángel de Brito lo corrigió al aire: "Fue papá, no compró un nene". Sin embargo, la respuesta del comediante fue brusca. "Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá", sentenció el intérprete de "La Abuela", personaje que volverá al living de Susana Giménez en Telefé el próximo domingo en el que será el último programa del año de la diva.

Previamente a las duras palabras de Antonio, otras dos figuras de extensa trayectoria en el ambiente artístico tuvieron polémicas con Mendoza y el modo de gestar y criar a su hijo. En noviembre de 2018, Nacha Guevara chicaneó al coreógrafo por sus rasgos y los de Dionisio, mientras que Mirtha Legrand en julio de este año le dijo a Flavio que la subrogación de vientre "es rara".