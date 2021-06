Contento por el regreso de la actividad luego de dos meses de restricciones, y siempre con su estilo frontal, Flavio Mendoza no se calló nada. El coreógrafo y productor teatral habló con Catalina Dlugi y manifestó toda su alegría por la vuelta al trabajo, habló de los proyectos que se vienen y no esquivó referirse a su ausencia en " ShowMatch, La Academia".

"No iría a un reemplazo porque siento que hice mucho. A mí me dieron mucho y yo les di mucho, creo que ya estamos a mano", analizó, y siguió con su descargo: "Si me llaman es para algo copado, y sí, un poco me dolió. Me hubiese venido bien, como nos hubiese venido a muchos de los que hemos trabajado ahí en este momento", agregó fiel a su estilo frontal.

Más allá de este pequeño cortocircuito, Flavio no guarda rencor con el conductor. "Yo siempre le deseo lo mejor porque no soy un tipo desagradecido; pero no soy careta como hay tanto careta en este ambiente que no lo dice. Yo he escuchado que han hablado pestes de MarceloTinelli y después están trabajando ahí; y yo digo ¡Con qué cara!. Yo no puedo ser así. Es más, se lo he dicho a Marcelo cuando algo no me gusta, porque no tengo pelos en la lengua y me parece que así debería de ser, porque si no pareciera que tuviera que rendirles tributo a las vacas sagradas", completó.

Durante su charla con Catalina, el coreógrafo recordó cómo vivió la etapa más difícil de la pandemia, donde su voz fue de las más escuchadas en reclamo por la apertura de la actividad: "Fue muy doloroso, muy feo. Artistas muy conocidos que la pasaron muy mal y no lo admiten por vergüenza. Yo no quiero hacerme el lastimero, pero quería visibilizar todo eso", resumió el creador de "Stravaganza".