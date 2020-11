La visita de Claudio "El Turco" García al programa conducido por Andy Kusnetzoff, "Podemos Hablar", fluyó con todas las emociones ya que, si bien contó graciosas anécdotas, recordó momentos de gran dolor en su vida.

Al ser cuestionado por los animales salvajes que tuvo en su hogar de Villa Fiorito como "mascotas", desde un puma hasta una boa constrictor, el ex futbolista habló de sus orígenes y se refirió a sí mismo como un "negrito hermoso", pero Flavio Mendoza no estuvo muy de acuerdo y se lo hizo saber.

El Turco García recordó momentos graciosos y oscuros en su vida durante su visita en "PH"

“La boa la llevaba colgada en los hombros. ¡Así bien de negrito hermoso!”, exclamó la figura en en "PH" provocando risas en los demás invitados del programa como la presidenta del INADI, Victoria Donda, Flavio Mendoza, la astróloga Ludovica Squirru y la actriz Milva Castellini.

.

“¡Soy negro! Soy humilde y no me quejo de donde vine”, aseguró divertido. Ante la sinceridad del deportista, el coreógrafo decidió bromear con su look: “Los zapatitos no son muy humildes, te digo”. Sorprendido, el Turco aclaró que eran “un canje”.

A pesar de las risas, el participante de "MasterChef Celebrity" mencionó el episodio más oscuro de su vida: "¿Lo de mi viejo? Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien".

"Eso no me lo perdoné. Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando. Yo digo que con la droga perdí la dignidad. Por eso soy un agradecido de lo que estoy viviendo, lo voy a disfrutar al máximo, me encanta que la gente me reconozca en la calle, soy conocido gracias a la gente. Soy un agradecido de la vida, de la gente y de todos los que me ayudaron. En 2006 estaba para el cementerio, para que me velen, y hoy estoy feliz", terminó emocionado.

¡Mirá el momento del cruce entre las figuras!