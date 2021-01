Desde hace algunos días se vienen detectando una gran cantidad de casos positivos de coronavirus entre las figuras de la farándula argentina. Sin ir más lejos, este jueves por la noche se conoció que Flavio Mendoza debió ser internado en la clínica Los Arcos de Palermo tras presentar síntomas vinculados al Covid-19.

Preocupado por su salud y en especial por el bienestar de su hijo, Dionisio, el coreógrafo habló este viernes con Ángel de Brito y admitió que tiene miedo de tener el virus y que pueda habérselo contagiado a su pequeño. "Ayer hablé con Flavio, antes de la internación y después hablé con Maxi, que es su socio. Estaba muy asustado, primero por él, porque se sentía mal, me dijo que estaba muy mareado, que se fue a bañar y sentía el mareo como que se caía. Después cuando salió de ducharse tenía chuchos de frío", detalló el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" en un móvil desde su hogar.

.

En la misma línea, De Brito comentó qué recaudos tomó Mendoza en relación a su hijo tras manifestar los síntomas que lo llevaron a ser hospitalizado. "Lo primero que hizo, apenas aparecieron los síntomas, fue mandar a su hijo Dionisio con su hermana. Lo está cuidando ella. Esto es lo que me decía todo el tiempo: ‘Si le pasa algo a Dionisio me mato, no lo voy a poder soportar. Me voy a sentir culpable’. Bueno, lo que le debe pasar a cualquier padre, en estas situaciones. Un rato después se lo llevaron a Los Arcos, sobre todo para hacerle las placas, para revisar si tenía neumonía. Yo hablé con él ayer hasta tarde y todavía no había novedades", contó el periodista.

Luego, difundieron al aire la palabra de Pablo Tomaselli, representante del artista, quien agregó: "Flavio está esperando el resultado del hisopado. Está internado, con fiebre en una habitación normal".