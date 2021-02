Después de que le dieran el alta a Carmen Barbieri tras estar internada en un coma farmacológico por más de 20 días, Flavio Mendoza se refirió al duro momento que vivió al afirmar que la capocómica era una "hipocondríaca" y las consecuencias de sus dichos.

El productor se refirió a sus dichos sobre la capocómica.

"La amo a Carmen, la quiero muchísimo. Lo dije sin pensar, como minimizando la cosa, como sana sana. Después me dicen que estaba internada y ahí creo que me bajaron las defensas y me lo agarre yo", comenzó en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

Además, el bailarín reveló que la productora teatral lo ignoró: "Todo este momento estuve hablando con Fede porque Carmen me había bloqueado. Después Carmen me mandó un mensaje. Sé que me quiere mucho. Me molestó mucho que un periodista berreta la pinchaba y se aprovechaba de la situación"

Después de bloquearlo, Barbieri se comunicó con el productor teatral.

Por otro lado, detalló sobre la protesta que realizó durante la cuarentena para pedir por la apertura urgente de los teatros: "Cuando dije en el ´Cantando´ que le hable directo al presidente y al día siguiente cortamos la calle en Corrientes, me llamaron para decirme que no la haga porque se iba a solucionar. La hice igual".

"No puedo decir quién me llamó, pero gente muy importante. Me asusté porque no se qué puede pasar. Me amenazaron", cerró.

