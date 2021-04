En el marco de la pandemia del coronavirus y el comienzo de la segunda ola de la enfermedad en el país, el Gobierno Nacional decidió instaurar una serie de restricciones para evitar el contagio masivo del Covid-19.

Fue por esta razón que Flavio Mendoza visitó el programa "Polino Auténtico" en Radio Mitre y se refirió al mal momento que está atravesando el país: “La peor arma es meterle miedo a la gente. Pido que nos dejen trabajar, tenemos que ayudarnos entre todos. Los argentinos tenemos que empezar a abrir los ojos, no tienen que agachar la cabeza''.

“El público se asustó ahora, empiezan a no venir. Estoy agotado, no voy a permitir más que me sigan faltando el respeto, que me sigan sacando el pan para mi hijo. Si fracasaron con el encierro, ¿por qué vuelven a hacerlo?'', manifestó Mendoza junto al conductor, Marcelo Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata.

Mendoza expresó que no va a dejar de trabajar por su hijo.

“Estoy muy desilusionado, hablan de restricciones y al otro día hay una manifestación con miles de personas. Nos están matando hace un año. Desde el primer día que abrí el teatro los números nunca me dieron. Estoy haciendo espectáculos en donde le doy trabajo a muchísima gente”, agregó sobre su trabajo.

Además, el productor teatral habló sobre su lucha personal y la educación de su hijo Dionisio: “Estoy muy nervioso por todo lo que está pasando. Que hagan lo que tienen que hacer los políticos, que no se roben las vacunas mientras nosotros estamos tratando de trabajar. Me parece genial que la escuela siga funcionando''.