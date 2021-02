En la segunda gala de " MasterChef Celebrity 2", los participantes tuvieron que cocinar un plato colorido. Cada una de las figuras eligió un color y Flavia Palmiero se decidió por el violeta, el cual refleja la templanza, la lucidez y la reflexión. Sin embargo, con los nervios en su contra, la reconocida actriz sufrió un percance al debutar en la cocina de Telefe.

Con el hígado como ingrediente principal, Palmiero realizó una mala maniobra y se hizo varios cortes en los dedos. A pesar de las lastimaduras, la actriz no se dio cuenta de las heridas hasta que comenzó a ver sangre en la cocina: “Me hice varios cortes con el cuchillito. Nunca me pasó”.

La reconocida actriz sufrió varios cortes en las manos.

Cuando los jurados del certamen, Donato De Santis y Damián Betular, visitaron su área, Flavia recibió la asistencia médica de un enfermero que la revisó y al ver que no era un corte profundo, la vendó con tela adhesiva.

“No me daba cuenta. Cuando empecé a ver la sangre en la preparación dije: ‘Pero esto era violeta, no rojo’. No me tocó rojo a mí”, bromeó detrás de cámaras, y agregó: “Yo no sé si en ese momento de bloqueo escuchás lo que te están diciendo, yo creo que no”.

¡Mirá el accidente de Flavia Palmiero en " MasterChef Celebrity 2"!