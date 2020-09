Fito Páez es uno de los artistas más importantes de nuestro país, ya que en su amplia trayectoria ha puesto a nuestra música en lo más alto, con éxitos inolvidables de la talla de "Mariposa tecknicolor", "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Tumbas de la gloria", "Brillante sobre el mic" y "El amor después del amor". Su actividad y su posición entre los grandes de la cultura popular le dan autoridad para hablar del momento que vive la industria y el país, siendo, el del rosarino, un testimonio valioso en este presente.

El cantautor dio una entrevista radial en la que habló de los ahora de moda shows por streaming, que él realizó gratuitamente hace algunos meses desde su casa: "Estar solo en tu casa cantándole a la nada confirma que la música necesita del otro para estar completa. Si no, es como un objeto medio mutilado. A pesar de que sabés que te están viendo, no sentís eso que se siente en el rito del concierto", dijo, en diálogo con "Llegó el sábado" por Radio 10.

Con miles de conciertos en su memoria, y acostumbrado a cantar para grandes multitudes, Fito reflexionó sobre el significado de la música al ser compuesta e interpretada: "La naturaleza de lo que yo hago requiere de soledad. El trabajo previo a la sala de ensayo. La composición, la escritura. El trabajo previo a la edición. El trabajo previo a la composición. Eso te lleva estar mucho tiempo en una habitación. De alguna forma, tengo incorporado el mecanismo y el encierro no me ha vuelto tan loco, tan delirante. Si bien pasé momentos de angustia, como pasamos todos estos días tan extraños". En ese sentido, mencionó ser afortunado desde su perspectiva: "Obviamente, uno es un privilegiado. Tengo mi techo, mi comida, estamos bien de salud".

También se refirió al manejo de la pandemia que realizó el gobierno en estos meses: "Me parece que ha sido un comportamiento más que correcto", y prosiguió con un análisis sobre los roles que le toca a cada uno: "Todos somos importantes, pero hay que agradecer. Uno pone a rodar un poco el mundo en estas condiciones tan aciagas y hay que cuidarse y cuidar al otro. Es lo que toca ahora, ponerse el traje, estar elegante y hacerlo igual". Para finalizar, tiene un deseo sobre este momento como bisagra de acá hacia adelante: "Las cosas no tienen que volver a la normalidad, tienen que volver a empezar y ser mejores, no me gusta la normalidad".