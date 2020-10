" Combate" fue un éxito durante los años que estuvo al aire en nuestro país. En sus primeras temporadas las grandes protagonistas fueron Mica Viciconte y Flor Vigna, hecho que derivaría en su gran popularidad y séquito de seguidores que las acompañan hasta hoy.

Las dos, rivales por pertenecer a equipos distintos y por ser líderes carismáticas, se convirtieron en enemigas con una disputa que incluso trascendió el show, generando una grieta entre sus fanáticos. Pero el tiempo pasó y ahora ambas recordaron esos tiempos de disputa con alegría, aunque en su momento hayan atravesado peleas mediáticas, episodios de ira y de llanto. El sábado, Mica recordó aquellos tiempos en "PH": "Nos odiábamos. Ahí si quedabas eliminada no cobrabas más. Después empezamos a ser las líderes de nuestros equipos y era una responsabilidad, porque si se iba un compañero se quedaba sin trabajo. Yo tenía dos laburos para mantenerme donde estaba viviendo, y no me alcanzaba. Era complicado. Las dos nos matábamos con tal de tener nuestro equipo a salvo".

¡Volvió la paz entre las ex compañeras!

El conductor Andy Kusnetzoff luego presentó a Vigna, en lo que fue el primer encuentro de ambas en televisión. "Mica fue una persona importante en mi vida. Es medio loco lo que nos pasa con Mica. Nos da vergüenza porque nos hacen decir mucho públicamente y nosotras lo blanqueamos por privado. Creo que Mica fue la mejor rival de mi vida. Me sentía como una boxeadora con ella. La vida nos puso juntas para aprender la una de la otra. Somos opuestos complementarios", expresó la host digital de "MasterChef Celebrity".

.

"La vida nos hizo encontrar en otras formas y supimos hacer las paces. Pudimos ver que nuestra competencia era re sana a comparación de otras. Éramos un amor", expresó la líder del equipo rojo, a lo que Mica respondió: "Yo destaco que si no la hubiera tenido de rival hoy tampoco estaría acá".

Finalmente el animador pidió que hablen frente a frente. Viciconte empezó mencionando su pasado en común: "Te admiro muchísimo y me alegro de que las dos hoy tengamos nuestro lugar en el medio. venir desde abajo y tener nuestro mango es espectacular". Emocionada, su ex compañera concluyó: "Es una mina muy auténtica que no te deja pasar una. A veces no estamos de acuerdo pero ella no caretea nada. No hay dos Mica en el medio".