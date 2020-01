Parece que a "El Polaco" le cuesta superar su relación con Valeria Aquino, su ex pareja y madre de su hija Alma. Pese a estar en la dulce espera con su nueva novia, Barby Silenzi, el artista mantiene picantes conversaciones con su ex en las que se reflotan reclamos por antiguos amores.

El cantante y Valeria tuvieron una tormentosa relación atravesada por una denuncia por violencia de género presentada por ella en la Justicia. Los ex tortolitos comparten la crianza de la pequeña de cinco años, quien estuvo en el medio de una fuerte discusión que mantuvieron mediante WhatsApp.

"Un día tu hija va a saber que me querías meter en cana", reclamó el intérprete a su ex y ésta respondió: "Creo que estás mal vos. Yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas".

"Vos tendrías que superarlo porque pegar, me pegaste y yo te superé", retrucó la mujer. Incluso lo amenaza con llamar al abogado Fernando Burlando para que lo "vuelva a encaminar".

En otro momento de la conversación, El Polaco recuerda los rumores de un romance con Sergio Kun Agüero. “¿Cuando estuviste con el Kun te pensás que no dolió?”, cuestionó, mientras que Aquino retrucó: “Yo soy libre de elegir, como en su momento fuiste vos con la Maradona. ¿Te pensás que no me dolía? 'Es la hija del Diego', me decías. 'Es mi amiga'. Y yo era nadie para vos”, en referencia a Gianinna Maradona.

Para cerrar el diálogo, apareció Silenzi en los mensajes: "Vale, soy Barby, ya está con esta charla”, pero eso no detuvo a la morocha. "La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato”, manifestó furiosa.

