La "lluvia" de filtraciones de chats relacionados con los últimos días de Diego Maradona continúan. En las últimas horas trascendieron conversaciones de un grupo de WhatsApp llamado "Hermanos", integrado por los hijos del Diez: Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando (representado por su madre, Verónica Ojeda). El grupo se disolvió en diciembre luego de algunas discusiones entre ellos. Se abordaron todo tipo temas relacionados con la muerte del ídolo.

Por ejemplo en una charla, Jana pidió ir a la casa del Barrio San Andrés en la que el exfutbolista falleció para hacer un inventario y que el personal de seguridad de su padre puedan sacar sus pertenencias: "Voy a llevar un escribano, si quieren, cada uno puede llevar el suyo", explicó la hija de Valeria Sabalain.

En otra parte, Dalma apunta: "Vamos a tener que resolver cosas desagradables. Hoy un chico se presentó en el cementerio con un abogado y la prensa para sacar el cuerpo de ahí", dijo en alusión a Santiago Lara, quien quiere acceder a una prueba de ADN para saber si es hijo del Diez.

Otro día se habla del famoso "embalsamamiento". "¿Alguien sabe si es real el supuesto documento de que papá quería que lo embalsamen?", indagó Jana ante los trascendidos de la prensa. "Eso lo dijo un intendente que nadie sabe quién es", contestó Dalma, afirmando que Diego nunca le dijo eso a sus hermanas, pero sí que quería estar con sus padres, Don Diego y Doña Tota. Ojeda comentó que pensó que a Diego le hubiese gustado tener una capilla en el predio que posee la AFA en Ezeiza.

No podía faltar Matías Morla en las conversaciones. El 2 de diciembre Dalma cuenta: "Quisiera lanzar un hashtag (en Twitter) de dónde está el abogado. ¿Mucho bardo o no va?". Gianinna responde que "Te banco en todas" pero su otra hermana quiere ser más diplomática: "Estoy de acuerdo, pero primero me gustaría que esté con las cosas de papá para tener una reunión tranquilo. Que nos diga cómo van a conservar eso. Ir por las buenas. Llamarlo y si no contesta, carta documento".

Gianinna contó: "Morla me dijo '¿de parte de qué hermano me llamás?'", a lo que Dalma acotó "Cínico hijo de p... lo odio. No puede ser que esté HDP nos forr... así. Algo hay que hacer". Diego Jr contestó: "Por lo que me dijo el abogado, hasta que no se abra todo, no se puede hacer nada".

El abogado de Diego, en la mira de los hijos.

HERMANOS MARADONA: SE EMPIEZA A COMPLICAR

Pero un días después, estallan las diferencias cuando las hijas de Claudia Villafañe se enteran que Jana había iniciado ella sola la sucesión en un tribunal porteño. "Nos presentamos con mi abogado en Capital porque él entiende que debe tramitarse ahí", explicó. Pero Dalma se enojó: "Las idea era que los abogados charlen y presentarla en conjunto. Creí que habíamos quedado en que nos presentábamos todos en el mismo lugar. Tampoco me avisaste que te presentabas en Capital".

El 4, se pudrió todo. Giannina manifestó: "Rial tiene el audio que me mandó Morla, y yo solo se lo mandé a ustedes. No sé cuál es el fin, pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado". Su hermana cortó por lo sano: "Este grupo no va más. Es el único lugar en el que estaba el audio. Nos comunicamos individualmente".