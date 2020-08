Este lunes por la mañana, Nicole Neumann confirmó que tiene COVID-19. Luego de las sospechas que hubo por el diagnóstico de su empleada doméstica, la modelo afirmó que contrajo el virus y dentro de sus declaraciones lanzó una irónica frase que indicaría apuntar contra Fabián Cubero y Mica Viciconte.

"En el medio hubo muchos rumores. Tengo dos fans de esos amor y odio que van tirando cosas todo el tiempo. Así que es imposible poder preservar cosas de la intimidad de las niñas lamentablemente", expresó la modelo en " Nosotros a la Mañana" para hacer referencia a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna,

Tras sus palabras, Agustina Kämpfer le consultó: "Yo me quedé con el principio de la charla, cuando dijiste que tenés dos fans con un vínculo de amor odio. ¿Nos querés decir quiénes son?".

Al respecto, con una sonrisa en su rostro, Neumann sostuvo: "No, no, dejá, no demos entidades innecesarias. Pero son esos fans que te siguen todos los pasos. No pasa nada, no pasa nada".

"Por suerte tengo mucha gente que me quiere, trabajo hace muchos años en este medio, conozco a mucha gente y por suerte me llega toda la información de todo, y quién dice cosas o qué dicen. Por eso lo digo tan certeramente. Pero era un detalle en el camino. Por eso quise salir a hablar yo para desmitificar cualquier mentira o chimichurri que se le mete a los cuentos", finalizó.