El cambio de Romina Malaspina, de presentadora de noticias a cantante, generó críticas de las lenguas filosas de la tevé, entre ellas, las "angelitas" de Ángel de Brito en El Trece. La rubia se enfocó en Cinthia Fernández, a quien le envió un mensaje casi sobre el final del programa de este viernes, luego de haber abandonado el móvil el miércoles, enfurecida.

"Jajaja. Recién acabo de ver todo lo que dijiste de mí el martes. Y después me pedís el teléfono para chuparme las medias para ver si me bajé del programa y decís que no es personal. Cara rota. Falsa de mier... Envidiosa. Mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos. Y por eso te va a seguir yendo así como te va en toda tu vida. Vas a morir en un programa de chimentos hablando de los demás. Hasta ahí llegás. Qué papelón cómo terminó tu carrera", leyó Fernández.

"Tienen que entender en esas cabezas vacías que hay gente a la que no le interesa el puterío low cost del que vienen. Estás totalmente caducada", cerró Malaspina.

Fernández, tras leer todo, respondió cada punto: "Ser cornuda, que yo lo fui varias veces, bueno, la falla es del otro, yo soy la víctima, así que atacar con eso es falta de argumentos. La palabra 'envidiosa' habla un poquito de la inseguridad, que seguro tenés porque tenés 26 años y más puntos que una manta de crochet de dos metros, o sea inseguridad tenés", disparó la bailarina. Y concluyó: "Puterío low cost: te recuerdo, Norma Aleandro, que vos no egresaste en el San Martín. Te quiero decir que saliste de 'Gran Hermano', igual que yo". ¡Tremendo!