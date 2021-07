Luego de conocerse que Pampita estaba embarazada de su primera hija con Roberto García Moritán, comenzaron las especulaciones acerca de qué nombre llevaría la bebé.

Antes del nacimiento de la pequeña, la pareja explicó más de una vez que esperaría a ver su rostro personalmente para definir cómo la llamarían. Por lo que nueve meses más tarde y luego de que la modelo de 43 años diera a luz en el Sanatorio Otamendi, los papás se decidieron.

Pocas horas después de la noticia de la llegada al mundo de la primera hija de Pampita con García Moritán se confirmó que el nombre de la bebé es Ana Carolina, igual que el nombre de su mamá: Ana Carolina Ardohain Dos Santos.

La conductora explicó en su programa "Pampita Online" por qué eligieron ese nombre tan especial: "Con Rober nos gustaba Sofía, Amparo, Carlota… ¿qué más? Ahora no me acuerdo porque ya la lista la perdí. Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí".

"Cuando nació, con la emoción y con lo que había costado tanto, nos miramos y nos dimos cuenta de que no había otra opción, tenía que ser ese", recordó emotiva. Pero Marina Calabró analizó la decisión de la modelo y fue muy crítica.

La periodista reflexionó en su columna de "Lanata Sin Filtro" sobre el nombre de la beba y con tono irónico disparó filosa contra Pampita, incluso aseguró que habría una intención oculta detrás de aquella elección.

"Hay una razón oculta detrás del nombre, nosotros no reparamos en que Ana es el primer nombre de Pampita... O sea, se lo puso por aquel nombre perdido de ella misma. ¡Es la máxima expresión de la autorreferencia! ¡Me encanta!", soltó Marina.

Aunque a los pocos segundos aclaró: "¡Es un chiste! Pero hay que aclarar todo porque después las amigas de Pampita, que escuchan la columna, toman nota y le dicen que yo dije.. ¡Le dicen ‘no sabés lo que dijo esa hdp!".