Después de haber hecho un duro descargo contra el jurado de " La Academia" y jugar con los rumores de renuncia, Charlotte Caniggia volvió a la pista de "ShowMatch" y protagonizó un tenso momento con Pampita.

Antes de dar su devolución por la imitación a Amy Winehouse, la conductora le dedicó unas duras palabras a la mediática y la tildó de "irrespetuosa y una maleducada". "No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada", disparó la jurado frente a las cámaras.

La conductora tuvo duras palabras para la participantes de " La Academia".

Sin embargo, Caniggia no se quedó callada y una vez fuera de cámara se mostró muy enojada por las palabras de la modelo: “No me gustó la manera en la que me dieron la devolución. Con otros participantes son más cuidadosos y les hablan un poco mejor”.

.

Además, la hermana de Alex Caniggia hizo un análisis de la personalidad de la jurado: Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial”

“No me gustó que me diga maleducada. Yo soy muy educada y la gente lo sabe, nunca maltrato a nadie. Quizás les molestó que diga las cosas en la cara. No está bueno pelearse con las mujeres, pero bardeó mal. Yo soy una maleducada, pero ella sí me puede tirar mier… Eso no está bueno”, cerró enfurecida en "Hay que Ver".

La respuesta de Charlotte Caniggia a Pampita por su terrible devolución